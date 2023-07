Cabudanne de sos poetas torna dal 26 agosto al 3 settembre con un'edizione anomala, povera di risorse finanziarie ma ricca di poesie, storie, musica, autori e l’affezionato pubblico.

Il tema di questa 19sima stagione è “Abitare i paesi”, illustrazione grafica dell’artista e illustratrice seneghese Susanna Cubadda. “Un luogo vitale d’incontro tra autori, lettori e pubblico, e vero presidio comunitario e culturale del Montiferru, che malgrado le enormi difficoltà, resiste”, le parole dell’associazione culturale Perda Sonadora che organizza l’evento dagli albori.

Senza finanziamento pubblico, senza il riconoscimento della Regione Sardegna, ma solo con le risorse erogate dalla Fondazione di Sardegna e con le donazioni volontarie di amici e simpatizzanti del festival internazionale, il Cabudanne va avanti per mantenere il suo ruolo di scrigno culturale della Sardegna che pone al centro la poesia, la letteratura, la lettura che è vita nei piccoli borghi.

“Il festival vede la poesia dialogare con la politica, la saggistica, la musica, gli appuntamenti dedicati alle tavole rotonde e l’arte”, precisa Luca Manunza, presidente di Perda Sonadora. “Lo fa con un indirizzo preciso: rimettere in discussione in ogni sua forma le politiche locali e nazionali che impattano spesso negativamente sui nostri piccoli paesi. Lo facciamo mettendo al centro la cultura come nostro solito. Anche quest’anno il Cabudanne non si ferma, prosegue il suo corso con la sfrontatezza che spesso ci ha caratterizzato in tutti questi anni”.

Un programma comunque ricco di valorizzazione, promozione, formazione e creazione di reti, mediato da contenuti culturali e attività artistiche di qualità riconosciuta. "La lettura, la crescita di un territorio e lo sviluppo di comunità, passano inevitabilmente attraverso la promozione del libro, nodo centrale di questo complesso processo di cambiamento. L’incontro con gli autori, la scoperta dell’altro vicino o lontano, lo sviluppo di curiosità̀ continuano ad essere veicolati attraverso un gesto tanto semplice quanto impegnativo: leggere".

Il Festival letterario si svolgerà a Sa Prentza de Murone e il Campo della Quercia con più di 50 ospiti per 28 appuntamenti. Tra gli autori di rilievo: Carmen Yanez del Cile, Juan Vincente Piqueras dalla Spagna, Nanni Falconi, Franco Buffoni, Tomaso Tiddia, Diletta D’angelo, Francesco Ottonello e ancora Gianmario Villalta, Giuliana Pala.

Le collaborazioni si rafforzano con Entula e Liberos, il festival Propagazioni e Bimbi a Bordo che molto hanno contribuito a sostenere Cabudanne 2023 con eventi di rilievo come quello dedicato al volume “Voglia di Restare. Indagine sui giovani nell’Italia dei paesi”, quindi l’incontro con l’ex magistrato Gherardo Colombo.

Info, programma completo e calendario al sito www.settembredeipoeti.it.

