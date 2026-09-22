Chiusura internazionale per la quinta edizione di Aria Performing Art Festival. Giovedì 24 settembre, alle 21, allo Spazio Tev, in via De Martini, 13-15, a Sassari, arriva un maestro assoluto e globalmente riconosciuto dell’improvvisazione nella danza: il ballerino, coreografo, poeta e musicista Julyen Hamilton: “Anonymous. Black or White”.

Nato e cresciuto in Inghilterra, formatosi nel clima di stimolante sperimentazione della Londra degli anni Settanta, Hamilton – che nei giorni scorsi ha tenuto in città un coinvolgente e partecipato workshop di danza – da 45 anni crea e interpreta coreografie presentate in tutto il mondo. Nel suo curriculum di danzatore figurano più di 100 assoli, oltre a numerosissime collaborazioni con artisti e compagnie internazionali.

A caratterizzare l'approccio dell'artista inglese è una straordinaria capacità di improvvisazione, con coreografie che nascono sul momento, così come i testi che spesso le accompagnano. Il suo ultimo lavoro è già stato presentato con successo in diversi Paesi europei e in Corea del Sud.

Aria Performing Art Festival è organizzato da Senza Confini Di Pelle, con la direzione artistica di Dario La Stella e Valentina Solinas.

© Riproduzione riservata