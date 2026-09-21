L'eleganza e la dolcezza dell'arpa sono protagoniste il 23 settembre alle 19, nella sala Sassu del Canepa di Sassari, della rassegna “I mercoledì del Conservatorio”. La giovane arpista Giulia Sini proporrà il concerto gratuito “L’arpa narrante: paesaggi, fantasie e danze”.

Il programma è interamente dedicato alle molteplici possibilità espressive dell’arpa, attraverso pagine che attraversano epoche, stili e differenti suggestioni musicali. Il percorso si aprirà con The minstrel’s adieu to his native land di John Thomas, seguito dalle Variazioni su un tema di Paganini di Mikhail Mchedelov e dal Notturno di Michail Ivanovič Glinka. Sarà poi la volta della Fantasia per arpa in do minore op. 35 di Louis Spohr e La Source op. 23 di Albert Zabel.

La seconda parte del programma condurrà il pubblico attraverso Le Rossignol dalla melodia russa di Alab’ev di Franz Liszt, il Tango per arpa di Jean-Michel Damase e, in conclusione, La Moldava di Bedřich Smetana, nella trascrizione di Hans Trneček. Formatasi proprio al Conservatorio di Sassari, Giulia Sini ha vinto l'annos corso il primo premio e la menzione d’onore al IV Concorso internazionale “Eleonora d’Arborea” e il primo premio alla XIV Amigdala international music competition in Sicilia.

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