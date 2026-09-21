Prima che il noir trovasse le sue ombre, prima che il gangster movie definisse i propri codici e che detective e criminali diventassero figure familiari dell’immaginario cinematografico, il cinema muto aveva già cominciato a esplorare il mistero, il delitto, l’indagine e le zone più oscure della psiche.

È da queste origini che prende le mosse la decima edizione di “Storie di volti e silenzi. La magia del cinema muto”, la rassegna organizzata dall’associazione culturale La macchina cinema con il sostegno della Regione e la direzione artistica di Patrizia Masala.

Dal 22 settembre al 24 novembre, il percorso intitolato quest’anno “Alle origini del mistero: detective, criminalità e psiche” attraverserà oltre un decennio di cinema europeo e americano, riportando sullo schermo opere realizzate tra gli anni Dieci e Venti del Novecento. Il cuore della manifestazione sarà il Centro culturale Hermaea, in via Santa Maria Chiara a Pirri, dove le proiezioni saranno accompagnate da seminari affidati a studiosi ed esperti. Al programma principale si aggiungeranno tre eventi speciali tra Cagliari e Siliqua.

Ad aprire la rassegna, martedì 22 settembre alle 20 al Centro culturale Hermaea, sarà “Der Gang in die Nacht – Il cammino della notte” di Friedrich Wilhelm Murnau, del 1921, introdotto da un seminario di Alessandro Faccioli.

Il 29 settembre e il 6 ottobre sarà invece il momento di “I topi grigi” di Emilio Ghione, serial del 1918 che porta la rassegna nel feuilleton cinematografico italiano e nell’universo di Za La Mort, personaggio sospeso tra banditismo e antieroismo. Gli otto episodi saranno suddivisi nelle due serate: il 29 settembre “La busta nera”, “La tortura”, “Il covo” e “La rete di corda”, con il seminario di Denis Lotti; il 6 ottobre “La corsa al milione”, “Aristocrazia canaglia”, “6000 volt” e “A mezza quaresima”.

Martedì 13 ottobre lo sguardo si allargherà alla criminalità urbana americana e alle origini della serialità criminale europea. In programma “Underworld – Il castigo” di Josef von Sternberg, del 1927, e “Zigomar contro Nick Carter” di Victorin-Hippolyte Jasset, con il seminario di Denis Brotto.

Il 20 ottobre, con il seminario di Lorella Costa, arriveranno due opere differenti tra loro: “The Mystery of the Leaping Fish” di John Emerson, del 1916, e “Outside the Law – Il fuorilegge” di Tod Browning, del 1920.

Una direzione ulteriormente sviluppata il 27 ottobre con “Bandits en automobile” di Victorin-Hippolyte Jasset e “The Penalty” di Wallace Worsley, entrambi introdotti dal seminario di Bepi Vigna.

Novembre sarà in larga parte dedicato a Louis Feuillade e a “Judex”, uno dei grandi serial del cinema francese delle origini. La proiezione comincerà il 3 novembre con “L’ombra misteriosa”, “L’espiazione” e “La muta fantastica”, accompagnati dal seminario di Elisabetta Randaccio.

Il percorso proseguirà il 17 novembre con “Il segreto di una tomba”, “Il mulino tragico”, “Il bambino liquirizia” e “La dama in nero”, per concludersi il 24 novembre con “I sotterranei del Castello Rosso”, “La ladra di bambini”, “Il cuore di Giacomina”, “L’ondina” e “Il perdono d’amore”.

Accanto alle proiezioni al Centro culturale Hermaea, la decima edizione propone tre eventi speciali. Il primo appuntamento sarà sabato 24 ottobre alle 19 nella Sala dei Ritratti della Fondazione “Giuseppe Siotto”, in via dei Genovesi 114 a Cagliari. Roberto Chiesi terrà un seminario dedicato a “Fantômas – À l’ombre de la guillotine” di Louis Feuillade, film del 1913 che sarà quindi proiettato con la sonorizzazione dal vivo del cantautore e chitarrista Paolo Capodacqua.

La stessa sera, alle 21.15, il percorso uscirà dalla sala cinematografica per proseguire al ristorante Su Piscosus, in via Napoli 4 a Cagliari, con “Crimini in bianco e nero… a tavola”.

Il terzo evento speciale porterà la manifestazione a Siliqua sabato 21 novembre, nella sala del Monte Granatico in corso Umberto I 25. Alle 19 protagonista sarà “Sherlock Jr. – Calma signori miei”, capolavoro del 1924 di Buster Keaton, con la sonorizzazione dal vivo di Silvia Belfiore al pianoforte e Andrea Morelli a sax e flauti e un seminario di approfondimento curato da Alessandro Macis.

(Unioneonline/A.D.)

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