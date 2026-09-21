Il Museo della Tonnara di Stintino ospita, a partire dal 22 settembre, la mostra “Il mondo visionario” del pittore Roberto Panzeri, un percorso espositivo che invita il pubblico a entrare nell’universo creativo dell’artista e a lasciarsi guidare dalle immagini, dalle forme e dalle suggestioni delle sue opere.

La mostra propone uno sguardo personale sulla realtà, trasformata attraverso la sensibilità e l’immaginazione dell’artista in un mondo nel quale elementi reali e dimensione visionaria si incontrano, dando vita a un racconto fatto di emozioni, percezioni e nuove prospettive.

Un’occasione per incontrare l’arte di Roberto Panzeri nella particolare cornice del Museo della Tonnara di Stintino, uno spazio che da sempre mette in dialogo la storia e la memoria del territorio con linguaggi e forme diverse della cultura contemporanea, centro di incontri e conferenze, ma anche luogo che da spazio all’arte.

L’inaugurazione è prevista per martedì 22 settembre alle ore 19 al Mut e sarà visitabile fino al 26 settembre.

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