Storie, favole, filastrocche, giochi di parole: “Rodari per tutto l'anno” attinge dall'importante eredità dello scrittore-poeta-pedagogista. Domenica alle 17 il palco dello Spazio Tev di via De Martini a Sassari accoglie lo spettacolo proposto dal Teatro del Segno, laboratorio di Produzione Teatrale nato nel 2009 a Cagliari.

“Rodari per tutto l'anno” propone una selezione di brani, ai quali due attori danno vita portando in scena l’eterno gioco del saggio e dello sciocco, del capace e dello svampito. L’animazione spettacolo coinvolge il pubblico, in un’alternanza di scherzi e letture drammatizzate, incespicando, cantando, mimando e improvvisando, con la complicità giocosa del contrabbasso di Tancredi Ermanno Emmi.

Lo spettacolo chiude la rassegna di teatro per bambini e per adulti “Il cielo è di tutti”, ideata dalla compagnia Theatre en vol.

© Riproduzione riservata