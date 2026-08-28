Una serata all'insegna delle parole e della musica quella in programma martedì 1 settembre alle ore 20.30 per l'incrocio tra il Festival Animas, Radici e Futuro e il Festival City&City. Protagonista Beppe Dettori in una doppia veste. Il musicista presenterà infatti al pubblico il suo nuovo libro Le favolose avventure del delfino Zuniari, per poi salire sul palco con il Beppe Dettori Ensemble.

L'appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è nel Chiostro di Santa Maria di Betlem, a Sassari, e che riunirà così due aspetti differenti del percorso artistico di Dettori: da una parte la scrittura, dall'altra la musica. Le favolose avventure del delfino Zuniari è un racconto ambientato in Sardegna, tra il mare e i territori che circondano il Golfo dell'Asinara. Al centro della storia c'è Zuniari, un delfino attraverso il quale prende forma una narrazione fantastica e avventurosa che affronta il rapporto tra uomo e natura, la salvaguardia dell'ambiente e le conseguenze delle azioni umane sull'ecosistema. Una storia che utilizza l'immaginazione per invitare il lettore a riflettere su temi di forte attualità.

Dopo la presentazione del volume, la serata proseguirà con il concerto del Beppe Dettori Ensemble. Sul palco accanto a Beppe Dettori ci saranno Eleonora Dettori (basso e voce), Irene Sini (voce), Manuel Pagliaro (voce), Martino Roggio (chitarra elettrica) e Alessandro Bogana (tecnico del suono).

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