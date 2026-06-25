La Basilica del Sacrocuore di Sassari ospita venerdì alle 20.30 il nuovo concerto inserito nel calendario della XXVI Rassegna Internazionale Organistica. Protagonisti l’organista Christian Tarabbia e la Polifonica Santa Cecilia di Sassari. L'ingresso è libero.

Christian Tarabbia, docente, concertista internazionale con interesse verso gli strumenti storici e la letteratura antica e barocca, proporrà domani un programma che spazierà dal periodo barocco (Nun lob, mein Seel, den Herren BuxWV 212 di Dietrich Buxtehude e Piece d’orgue BWV 572 di Johann Sebastian Bach) al 1800 (Fantasia sopra "Een vaste Burg is onze God" di Jan Zwart, Thema mit Variationen di Felix Mendelssohn Bartholdy e Toccata in mi minore op. 29 di Joseph Callaerts).

La Polifonica Santa Cecilia, fondata a Sassari nel 1945 da don Gino Porcheddu, eseguirà invece If ye love me di Thomas Tallis, Intellige clamorem e Exultate Deo di Alessandro Scarlatti, Gloriosa dicta sunt di Vytautas Miskinis, Bogoroditse Devo di Sergei Rachmaninov, Os Justi di Anton Bruckner, Graduale (suscepimus Deus) di Leo Janacek, Rosario di Meana, Ninnia (Ninna nanna tradizionale sarda in sardo logudorese) e Rosario di Gesturi di don Antonio Sanna, compositore e direttore di coro, scomparso nel 2016. La direzione è affidata al maestro Alessio Manca. Come sempre Carmela Mura Monfardino presenterà e introdurrà il concerto, con brevi analisi dei singoli brani da un punto di vista storico e musicale.

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