Vent'anni di nasi rossi e sorrisi regalati ai pazienti, soprattutto a quelli più piccoli nei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile delle Cliniche Universitarie di Sassari. . L’associazione HappyClown Sassari celebra il ventennale e organizza il Festival nazionale di Clownterapia. Arriveranno clown da tutta Italia per le due giornate di confronto e attività: sabato 28 settembre al CineTeatro Astra, e domenica 29 nella Sala congressi del’Hotel Grazia Deledda.

La conferenza nazionale farà il punto sulle prospettive del clown in corsia nel periodo post Covid. Previsti anche un workshop sul benessere del clown e uno spettacolo variegato di gag e sketch per i bambini e la cittadinanza di Sassari, con protagonisti clown volontari e formatori clown che in questi venti anni hanno contribuito alla crescita dell’associazione e dei suoi componenti.

Ospite d’onore dell’evento sarà Michael Christensen, fondatore nel 1986 a New York della prima unità speciale di clown dottori al mondo, che sarà il relatore del tema al centro dei lavori, partendo dagli esordi dei servizi dei clown ospedalieri e dall’evoluzione dell’attività per affrontare infine il grande tema delle sfide future del clown in corsia.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Università degli Studi di Sassari, Comune di Sassari e AOU Sassari, e il contributo di Fondazione di Sardegna, Comune di Sassari, Fondazione Onlus Gabriele Bacchiddu, Abinsula e Verde Vita.

