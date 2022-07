Sarà inaugurata sabato 30 luglio, alle 18 all’ex cantina sociale a Samugheo, la 55esima Mostra dell’Artigianato Sardo. “Tessingiu”, organizzata da Comune di concerto con museo Murats e Pro loco, potrà essere visitata sino al 21 agosto, la mattina dalle 10 alle 13,30 e la sera dalle 15,30 alle 20,30.

Settanta artigiani selezionati tra i migliori creativi isolani offriranno ai visitatori creazioni preziose e particolari, frutto della loro grande maestria. "Tessingiu”, anche quest’anno, rinnova infatti il tradizionale appuntamento con le eccellenze del panorama regionale. Ecco allora che i visitatori potranno ammirare e acquistare le creazioni tessili, ma anche manufatti in vetro, legno, pelle, ceramica, ferro, pietra, oro, rame e cestineria. Con un biglietto unico, avranno anche la possibilità di visitare la mostra già allestita al Murats, “Designer - Idee e progetti per l’artigianato sardo”. Curata da Baingio Cuccu e Anna Rita Punzo, raccoglie i tratti affioranti dal fertile terreno creativo dell'odierno artigianato sardo e rivela al pubblico il processo gestazionale che conduce dal concepimento dell'idea alla realizzazione del corpo tangibile; bozze, disegni, progetti preparatori e prototipi raccontano genesi, ispirazioni, implicazioni emozionali, aspetti tecnici e teorici che tracciano solchi di carattere materico, tipologico, stilistico e iconico.

“Samugheo consolida una tradizione che va avanti da decenni. L’aspettativa è che Tessingiu possa crescere e costituire un polo d’attrazione economico-turistico. Mi auguro che il prossimo anno possa essere legato al ponte tibetano e al parco avventura”, sottolinea il sindaco Basilio Patta. Il suo vice e assessore alle Attività produttive Luigi Todde aggiunge: “Con l’aumento delle spese nelle Amministrazioni pubbliche diventa sempre più difficile realizzare eventi di promozione. Samugheo è una delle poche realtà istituzionali che mette a disposizione risorse. Tessingiu è un momento di confronto importante per gli artigiani”.

Il direttore artistico dell’evento e direttore del Murats Baingio Cuccu spiega: “Samugheo è il luogo per eccellenza della tessitura, è l’unico centro in Sardegna che ha aziende che possano soddisfare qualsiasi tipologia di richiesta di arredo di un hotel: tende, tappeti, asciugamani, coperte. Tessingiu si allarga poi a tutto l’artigianato sardo e anche la mostra Designer va in quella direzione: fare di Samugheo il centro dell’artigianato sardo per eccellenza. Quest’anno verrà ospitato il progetto Artigianos/Artigianas della Fondazione di Sardegna, esposto alla triennale di Milano”. In fase di definizione anche una serie di eventi collaterali. Dal 5 al 7 agosto ci sarà il Festival di Tessingiu in cui si affronteranno diverse aspetti legate alla tessitura e l'artigianato. Intanto sabato si inizia con il botto. Quanti raggiungeranno Samugheo per l’inaugurazione di Tessingiu avranno infatti anche un’altra bella sorpresa. Per le 21,30 è in programma la rassegna estiva delle maschere della Sardegna. A seguire balli in piazza sino a notte fonda.

