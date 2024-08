A Padru inizia la festa in attesa della XV edizione della Biennale, l’ormai storica rassegna caratterizzata da un legame artistico, quest’anno dedicato al legame tra l’Isola e la Corsica. La serata inaugurale che darà il via alla kermesse, come nell'edizione scorsa, tutta improntata al muralismo, sarà uno scoppiettante Summer Show, evento nell’evento, che domani, sabato 31 agosto, infiammerà Viale Italia trasformando Padru in un una discoteca a cielo aperto.

Protagonisti della serata, a partire dalle 22, Dj Jad e Wlady, degli Articolo 31, a ripercorrere la storia musicale del famoso gruppo rap e tutta la dance anni novanta grazie al format “Passione a Novanta”, tra i più consolidati nel riproporre con successo le innumerevoli hit di quegli anni. Luci, colori e musica accompagnati dalle coreografie delle ballerine syncro del Corpo di ballo The Dream Dance Agency e dalla performance di bodypainting firmata Sonia Floris - pittrice, aerografista e grafico pubblicitario, laureata in Graphic Design and Visual Communication alla U:C:S:D di San Diego e titolare della G:A:P: Studio - che realizzerà il suo intervento pittorico sul corpo della modella Carlotta Kah. A chiudere la serata, e a inaugurare la prima alba di settembre, il padrese Adriano Pilu, Dj Adrian Weary, con suoi dj set caratterizzati da sonorità che vanno dalla musica house, passando per la tech-house fino alla techno.

Gadget, esposizioni, cibo di qualità e l’immancabile accoglienza padrese, gli altri imperdibili gli ingredienti della serata che anticipa l’attesa Biennale e l’arrivo dell’arte dei muralisti. «Anche quest’anno – afferma il sindaco, Antonello Idini - abbiamo deciso di scommettere su una Biennale che valorizzi esteticamente e qualitativamente il nostro splendido Comune. L’arte fuori dalle mura ci aiuta a far diventare il nostro paese un museo a cielo aperto». L’intera manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale di Padru in collaborazione con la Pro Loco e col patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e della Comunità montana del Monte Acuto.

