"Io sto con i libri-Leggi che ti passa", è un progetto per la promozione della lettura, che vede la collaborazione e la sinergia, a vario titolo, di tante associazioni culturali che stanno collaborando, tra cui la cooperativa Esedra, la libreria Ubik Emmepi, le biblioteche, l'associazione culturale Maart, Tanca Tv e altre, col coinvolgimento anche delle scuole cittadine. La manifestazione letteraria è giunta alla quinta edizione, promossa dalla Pro-loco. Diversi gli appuntamenti, con laboratori, reading e attività con le scuole e nel trenino verde, sulla tratta tra Macomer e Tresnuraghes. Proprio sul trenino verde c'è stato il dialogo tra i viaggiatori con gli autori, tra cui Matteo Floris con il suo ultimo libro intitolato "Vendetta nella nebbia", un noir ambientato nei bassifondi di Milano a fine ottocento, e Luisella Anedda con "Quello sguardo", accompagnati dalle letture di Laura Fortuna della compagnia teatrale il Crogiuolo.

È stato presentato poi il nuovo romando storico di Maurizio Ricci, "I giorni del re", in compagnia della scrittrice, Graziella Monni. Venerdì scorso al centro intermodale, Francesco Pruneddu, insieme a Stefania Cotza, ha parlato del libro "La storia della pasticceria dal medioevo al novecento". Sabato scorso nel liceo Galilei c'è stato uno spettacolo teatrale, "Orribile Scuola" di Enrico Galiano, accompagnato dalla musica di Pablo Perissinotto. Oltre alle novità letterarie che saranno trattate, tra gli altri, anche temi di forte impatto sociale, come la green economy e la salvaguardia e la tutela dell'ambiente, il femminicidio e le violenze di genere, che sono in programma per venerdì prossimo, con un reading a performance di Giovanna Mulas, "L'acquila sarda per talento e irruenza", oltre "L'assassinio della grande madre".

L'ultimo appuntamento di dicembre è in programma per il 27, con la giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe, che dialogherà con la giornalista Simonetta Selloni, sul suo giallo "Ostaggio". Il ricco programma di appuntamenti coinvolgerà tutti i dieci comuni del Marghine. Coinvolti quindi studenti e insegnanti dei vari istituti scolastici, considerati "protagonisti indiscussi" della manifestazione. Per i bambini delle scuole dell'infanzia sono previsto incontri e letture ad alta voce, allo scopo di portare alla conoscenza il libro e la lettura. Agli alunni delle primarie, delle secondarie di primo grado e delle superiori saranno, invece, riservati incontri e dialoghi con gli autori. Sono inoltre previsti laboratori di lettura e scrittura.

