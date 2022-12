Dopo “Su trinta e Sant’Andria”, andato in scena con successo lo scorso 30 novembre, proseguono gli appuntamenti del Natale a Florinas 2022. Domani, alle 15 e alle 18, il centro sociale ospiterà, rispettivamente, spettacoli di magia comica per bambini con truccabimbi e la gara poetica sarda con Saverio Sodde e Giovanni Carta accompagnati dal tenore di Sorgono. Alle 19.30, in piazza del Popolo, ci sarà l’accensione dell’albero di Natale.

Giovedì 15 dicembre alle 17, nella casa di riposo “Villa dei Junchi”, andrà in scena uno spettacolo musicale, mentre sabato 17 dicembre, alle 19, in piazza del Popolo ci sarà la festa dei presepi rionali.

Martedì 20, alle 18, appuntamento con la la beneficenza in ludoteca. Giovedì 22 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, la biblioteca comunale ospiterà un laboratorio ricreativo per bambini dai 7 ai 10 anni.

Piena anche la giornata di venerdì 23 dicembre: dalle 10 alle 12 la biblioteca comunale proporrà “La Barba di Babbo Natale”, nuovo laboratorio ricreativo, stavolta per i bambini dai 4 ai 6 anni. Dalle 17 piazza del Popolo sarà la sede del villaggio di Babbo Natale.

Giovedì 29 dicembre, nel centro sociale, sarà proiettato un film natalizio. Venerdì 30 dicembre, dalle 16 alle 19, in biblioteca ci sarà spazio per la tombolata riservata ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Chiusura venerdì 6 gennaio alle 18, in piazza del Popolo, con l’arrivo della Befana.

