Neanche un’improvvisa pioggia estiva potrà fermare la tredicesima edizione del Torneo de Sa Murra ai piedi del Monte Santa Vittoria. L’appuntamento, ormai divenuto una tradizione nel piccolo paese barbaricino, si terrà come sempre in piazza Sant’Ignazio, dove tavoli e gazebo sono già pronti per accogliere giocatori e appassionati da tutta l’Isola. Nato nel 2010 grazie all’iniziativa della Pro Loco, il torneo è oggi organizzato insieme al comitato “Sa Murra Sterzilesa”, formato da un gruppo di giovani del paese -– Stefano Puddu, Enrico Loi e Roberto Boi in prima linea - che, animati dalla passione per questo gioco, hanno portato avanti la tradizione con dedizione e passione, salendo spesso anche sul podio dei vari tornei organizzati in vari centri dell’Isola.

Sa Murra, antico gioco sardo che richiede velocità e prontezza mentale, coinvolge grandi e piccoli, consolidando i legami generazionali e alimentando una tradizione che è ormai parte integrante della cultura di Esterzili.

Lo scorso anno, ben novanta giocatori provenienti da tutta la Sardegna hanno partecipato al torneo, giocando in coppie per contendersi il podio. Prima della competizione, come da consuetudine, si terrà una cena a base di pecora arrosto e in cappotto: un momento conviviale che rafforza lo spirito comunitario della manifestazione.

Il torneo, aperto ai partecipanti dai 14 anni in su (i minorenni devono essere rigorosamente accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci), è dedicato dal 2012 a Raffaele Serra, allevatore di Esterzili scomparso tragicamente in un incidente stradale. Serra, oltre a essere un grande giocatore di Sa Murra, è stato uno dei promotori della manifestazione, e la sua memoria è onorata ogni anno con questa competizione che porta avanti il suo amore per il gioco e la sua comunità.

© Riproduzione riservata