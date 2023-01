Inizia nel segno della cultura e dei libri il 2023 del comune di Cheremule.

L'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Antonella Chessa ha, infatti, promosso per martedì 10 gennaio alle 18.30, presso il centro culturale Antonio Spanedda, sede della nuova biblioteca comunale inaugurata nei giorni scorsi, la presentazione dell'opera "Non è lei" di Maria Francesca Chiappe. Dialogheranno con l'autrice Mauro Porcu e Salvatore Deriu.

Muros, piccolo centro del Coros, inizia il nuovo anno all'insegna delle tradizioni.

L'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Federico Tolu ha deciso di accogliere le richieste di tanti concittadini che hanno manifestato la volontà di ricostituire il gruppo folk, con gli abiti tradizionali muresi, per non dimenticare la nostre radici. L'appuntamento è per mercoledì 11 gennaio, alle 19, per un primo incontro organizzativo, in Sala consiliare.

Il primo cittadino ha anche voluto fare un bilancio del 2022: «Termina un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni per me e per tutta l’Amministrazione comunale, sempre più decisa nel lasciare una traccia in un’ottica di crescita e benessere per tutti i Concittadini. Non è facile tirare le somme ma il 2023 vorrei che fosse l’anno della bellezza, del rilancio culturale di Muros, dei cittadini che riprendono possesso degli spazi pubblici, completamente rinnovati e ormai pronti per fungere da laboratorio culturale per tutte le fasce d’età. Continueremo a progettare Muros con il massimo impegno, sforzandoci di non tralasciare nulla e nessuno».

Uno degli ultimi interventi del 2022 è stata la riqualificazione di un angolo abbandonato sulla via principale, limitrofo al palazzo comunale, che ora è diventato un giardino fiorito, con un grande cedro, a disposizione di tutta la comunità. Il giardino immette direttamente nella nuova sala consiliare, anch’essa oggetto di riqualificazione, che presto sarà inaugurata.

© Riproduzione riservata