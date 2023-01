La città non lascia, ma raddoppia: dopo l’ultima edizione datata 2020, pochissimi giorni prima del lockdown, a Carbonia si rinnova l'appuntamento con la sfilata di Carnevale cancellata nel 2021 e nel 2022. È fissata per domenica 19 febbraio cui farà seguito la domenica successiva, 26 febbraio, la Pentolaccia. Il Carnevale è organizzato dalla Pro Loco, dal Centro italiano cultura del Carbone e dal Sistema Museale Locale con il patrocinio del Comune.

Il raduno per la sfilata sarà in piazza Ciusa. Dopo aver percorso via Marche, via Cagliari, via Umbria, via Gramsci, via Fosse Ardeatine e via Manno, la sfilata giungerà in piazza Roma, dove la festa continuerà con musiche, balli e la premiazione dei gruppi. Sono previsti contributi ai gruppi con carri o a piedi.

Gli eventi saranno resi possibili grazie alla partecipazione di tutto il tessuto associativo locale in collaborazione con le attività produttive cittadine e con i suggerimenti e le indicazioni emerse dai consiglieri comunali e dalle commissioni consiliari permanenti.

Il divertimento e l’animazione si coniugheranno anche con la cultura e la storia. Fondamentale per la riuscita del Carnevale è la sinergia con i musei cittadini: il 19 febbraio cittadini e turisti che si recheranno al museo del Carbone, al museo Martel, al museo Archeologico di Villa Sulcis, al Parco Archeologico di Monte Sirai e di Cannas di Sotto potranno accedere con il pagamento di un biglietto a tariffa ridotta. Le iscrizioni al Carnevale potranno essere presentate dal 26 gennaio sino a giovedì 16 febbraio 2023.

