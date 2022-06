Arriva a Cagliari, per iniziativa di Studio Pratha, “Weaving the Future – Tessiamo il futuro” un evento inserito nel Festival del Nuovo Bauhaus Europeo (NEB), la quattro giorni di attività culturali che si svolgerà in tutta Europa dal 9 al 12 giugno.

L’obiettivo del Festival è quello di indagare i valori alla base del NEB, ossia bellezza, sostenibilità e inclusività, e il loro potenziale per rispondere alle sfide della società.

L’esposizione, con vernissage in programma domani, giovedì 9, alle ore 18 in Piazza Yenne a Cagliari, visitabile presso Grotta Marcello - il celebre locale scavato nel tufo nei primi anni dell’800, per estrarre la roccia calcarea, utile per la fabbricazione della calce - sarà un viaggio inaspettato dove si incontrano tradizione e innovazione, design contemporaneo e altà artigianalità, in cui vecchie e nuove generazioni convergono per creare bellezza.

Le opere in mostra racconteranno la storia di un gruppo intergenerazionale e interdisciplinare di donne il cui obiettivo è dare nuova vita all’antica arte tessile di Sarule, mediante un design sperimentale e innovativo: una storia saldamente ancorata al passato ma che muove con passo deciso verso il futuro.

Un universo visivo e tattile fatto di forme e colori sorprendenti, di un savoir-faire ancestrale tramandato attraverso i secoli, dell’incontro tra le abilità artigianali delle anziane tessitrici e l’entusiasmo creativo delle nuove generazioni per costruire un futuro migliore, assieme.

Studio Pratha nasce da un’intuizione di Graziella Carta: da sempre affascinata dall’antica arte tessile sarulese, è la fondatrice e direttrice creativa del gruppo.

Mossa dal desiderio di contribuire alla salvaguardia e promozione di questa tecnica dallo straordinario valore storico e culturale, concepisce un progetto che coniuga le sue passioni per l’artigianato, l’arte e il design.

Intorno alla filosofia Pratha convergono varie storie artistiche e personali, un incontro di esperienze molteplici e di diverse sensibilità da cui sprigiona l’energia creativa che è il motore dell’intero progetto.

Dopo l’inaugurazione, il pubblico di appassionati potrà ammirare gli splendidi lavori in esposizione per tre giorni, da venerdì a domenica, con orario 10.30-12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

L.P.

