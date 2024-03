A Cabras prende il via una scuola di teatro, grazie alla trasformazione del centro polivalente del paese. Un progetto voluto dal Comune lagunare per avvicinare i cittadini alla cultura.

Il primo incontro di presentazione del corso di recitazione teatrale e cinematografica si terrà sabato 9 marzo alle 17 al centro polivalente di via Tharros. La sala auditorium ospiterà la scuola e le rappresentazioni teatrali, ma anche di ballo, danza e per concerti, grazie ai lavori di ampliamento ora in corso con i quali saranno realizzati i servizi camerino a supporto del palco.

«Si tratta del punto di partenza di un grande progetto che abbiamo tenuto nel cassetto durante la prima consiliatura, come i sogni più preziosi, e che ora è pronto per essere realizzato - ha detto il sindaco di Cabras Andrea Abis - Il teatro si presenta come un’attività di interesse per giovani e adulti e rappresenta un’alternativa di qualità che incrementa in maniera efficace l’offerta culturale e socio-educativa». «La recitazione offre tanti benefici, aiutando le persone a gestire le emozioni, riuscendo a migliorare la fiducia in se stessi - commenta invece l’assessore alla Cultura Carlo Trincas - Diventa quasi un’attività terapeutica laddove ci si trova a combattere con ansia e stress. È molto utile anche per creare relazioni sociali e stringere amicizie. Siamo entusiasti e auspichiamo una grande partecipazione all’incontro».

L’incontro sarà tenuto da Simeone Latini, attore e regista di fama internazionale, direttore artistico della Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari, tra i protagonisti di fiction come Fuoco Amico TF45 con Raoul Bova e L’Isola di Pietro, The Eye of the Beholder, ma anche di spot televisivi. Collaborano con Simone Latini gli attori Sara Balistreri, Stefano Cancellu e Erika Carta. L’incontro libero è aperto a tutti i curiosi e interessati al mondo dell’arte teatrale, dai 12 anni in su, senza limiti di età. Durante il pomeriggio verranno dati maggiori dettagli sullo svolgimento del corso.

