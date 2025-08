Elvira Serra, nuorese, è orgogliosa figura del giornalismo sardo a livello nazionale. Nota firma del “Corriere della Sera”, impegnata in fatti di cronaca e costume, ha realizzato interviste a personaggi celebri mettendone in risalto l'essenza umana. Cura la rubrica “Polaroid”, scrive sul blog "La ventisettesima ora", collabora con i settimanali "Diva e Donna" e “Oggi". Nel suggestivo scenario della corte del museo Domu Nosta (Madn) di Senorbì ha proposto, in occasione della festa di Sant’Antioco e Santa Mariedda e nell’ambito della rassegna Una notte al museo, la presentazione del suo nuovo romanzo “Le voci di Via del Silenzio” (Solferino) in un coinvolgente e piacevole dialogo con Elisabetta Frau, direttrice del Madn.

«Elvira Serra nel suo quinto romanzo induce alla riflessione, stimola la ricerca della “giusta via”, alla riscoperta di ciò che siamo o vorremmo essere e, tra le righe, evoca la fatidica formula "non è mai troppo tardi!", con la limpidezza che la contraddistingue», ha detto Frau. «Siamo felici per aver tenacemente voluto che la undicesima edizione di "Una notte al Museo" portasse il suo volto».

L’artista Flaviano Ortu, il cui percorso espositivo arricchisce le sale del museo, con le sue opere che hanno fatto da cornice alla presentazione ha richiamato l’importanza del silenzio e la proiezione verso l'infinito dell’anima. La rassegna culturale promossa dalla società cooperativa Sa Domu Nosta in collaborazione con il Comune ritorna giovedì 28 agosto con la presentazione della raccolta di poesie di Maria Rosa Cugudda “Il padre ti parlerà”.

