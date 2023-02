L’amministrazione comunale di Benetutti guidata dal sindaco Daniele Arca ha comunicato l’apertura dei corsi di musica, le cui iscrizioni saranno attive per tutti il mese di febbraio, dal titolo ““Si-Fa-La Musica”.

Le discipline saranno canto classico e moderno, pianoforte, tastiera, chitarra classica ed elettrica, basso elettrico, batteria, violino, tromba, sassofono, launeddas, organetto, organo, coro polifonico, coro voci bianche, canto a chitarra, teoria e analisi musicale, guida dall’ascolto e musica insieme.

Ogni corso prevede 25 lezioni per un costo complessivo di 150 euro che dovranno essere versati al comune di Buddusò in qualità di comune capofila. I moduli per le iscrizioni potranno essere scaricati dal sito istituzionale o ritirati presso gli uffici del comune.

“Affinché un corso venga attivato nel nostro comune - fanno sapere gli amministratori comunali - saranno necessati un minimo di cinque iscritti per il medesimo corso”.

© Riproduzione riservata