Un 8 marzo nel segno della cultura. Mostre ed eventi sabato per la Giornata Internazionale della Donna, con ingresso gratuito per le donne, nei musei della Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e nei luoghi della cultura statali.

La Pinacoteca Nazionale di Sassari apre dalle 8 alle 19.30. Propone alle 17.30 una visita guidata dal titolo: “Storie di donne, storie di artiste”, per conoscere meglio le artiste presenti nelle collezioni del museo: dalla pittura di Margherita Caffi e Sophie Clerk Giordano, per arrivare al Novecento sardo, con Edina Altara e Maria Lai, Liliana Cano e Mariuccia Siotto Calvia.

Museo nazionale archeologico ed etnografico “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari aperto dalle 9 alle 13.45.

Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano” e Area Archeologica di Porto Torres aperto dalle 9.30 alle 16 propone alle 11 e alle 15 un percorso itinerante dal titolo “La donna in età romana”.

Il Museo Archeologico Nazionale “Giorgio Asproni” di Nuoro (aperto dalle 9 alle 15.30) organizza per le 11 un talk tutto al femminile dal titolo “L’archeologia è donna?”.

Le diverse declinazioni dell’archeologia al femminile raccontate da chi vive e opera nel Nuorese. Libere professioniste, operatrici museali, dipendenti pubbliche e private, racconteranno le sfide lavorative giornaliere di una professione in cui le donne, per quanto numericamente superiori, siano ancora lontane dal veder riconosciuta una piena parità di genere. Il format sarà aperto ad un confronto a più voci in cui anche il pubblico potrà intervenire. Un approccio alternativo e inconsueto per far conoscere aspetti meno noti di una professione di cui si conosce molto poco.

A Caprera il Compendio Garibaldino resterà aperto dalle 8.30 alle 19.30, mentre il Memoriale Giuseppe Garibaldi osserverà l'orario 8.30-13.45.

Infine la Basilica di San Saturnino a Cagliari sarà aperta dalle 9 alle 14.

© Riproduzione riservata