Ha fatto molto discutere sui social la lettera di una lettrice di UnioneSarda.it – Cristina – sul “mistero” dei biglietti dei bus che i turisti molto acquisterebbero senza però obliterarli.

La stessa lettrice ha avanzato delle ipotesi, dalla “ignoranza” dei vacanzieri che non sono al corrente dell’obbligo di timbrare al desiderio di mantenere il biglietto intonso per portarsi a casa un souvenir.

Ora arriva invece una terza “teoria”. A proporla è Efisio Cojana, che ha inviato una mail in redazione per dire la sua: «Cara Unione, sono un ex autista CTM in pensione e vorrei rispondere a Cristina che – bontà sua - non sa il motivo di quanto ha notato. I turisti che comprano il biglietto autobus e non lo timbrano non lo fanno per conservarlo come un trofeo, bensì, semplicemente, per rivenderlo successivamente al loro gruppo di turisti o a qualcun altro, con la scusa che non l'hanno utilizzato...».

