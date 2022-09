“Cara Unione,

sono la madre di due ragazzi di 9 e 13 anni, e ho letto con interesse la lettera pubblicata nelle scorse settimane e relativa ai dubbi di una lettrice circa l’ipotesi di settimana corta a scuola (da lunedì a venerdì) per fare fronte al caro energetico.

Sinceramente non vedo perché non si potrebbe concentrare, magari con orari più lunghi e come ad esempio tante scuole private già fanno, la frequenza da lunedì al venerdì e lasciare i ragazzi a casa il sabato.

Tutto ciò permetterebbe loro, fra l’altro, più tempo per riposarsi durante il weekend, e magari per le famiglie la possibilità di organizzare qualche gita o momento insieme in più.

Pensiamo anche alla riduzione di traffico ed inquinamento nelle giornate del sabato.

Grazie dell’attenzione”.

Chiara N. – Cagliari

***

