“Cara Unione,

sono purtroppo molti i sardi che, come me, hanno effettuato il vaccino all'estero, ma si trovano a non poter avere il green pass solo perché la regione Sardegna non si è ancora attivata mentre molte altre regioni sì.

Vi è stato un decreto del 4 di Agosto che riporta : "Potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC sulla base dei criteri di emissione stabiliti dalla norma di legge, recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province Autonome, e presentando, oltre al documento di riconoscimento e l'eventuale codice fiscale"

Nella realtà dell’Isola, però, l'ufficio relazioni internazionali dice che non ne sa nulla, gli uffici URP non rispondono a varie mail e telefonate. In altre regioni l'ente incaricato al riconoscimento è stato l'ufficio di igiene pubblica, naturalmente anche loro contattati tramite PEC ma invano.

Come, allora, possiamo fare?

Grazie a chi vorrà darci una risposta”.

M.S.

