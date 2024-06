Cara Unione,

come residente nato e cresciuto in Sardegna, voglio condividere una riflessione su una questione che mi sta molto a cuore: l'impatto del turismo sulla nostra isola. È chiaro che molti visitatori hanno un forte legame con la Sardegna, ma è altrettanto evidente che questo amore non sempre si traduce in rispetto per il nostro territorio.

La Sardegna è una terra di straordinaria bellezza e fragilità. Ogni anno, migliaia di turisti vengono a godere delle nostre spiagge, del nostro mare e della nostra cultura. Tuttavia, molti di loro si comportano come se fossero a casa propria, dimenticando che sono ospiti in un ecosistema delicato. La sabbia delle nostre spiagge, le pietre e le conchiglie non sono souvenir da portare via. Questo furto di risorse naturali, oltre a essere illegale, danneggia gravemente l'ambiente.

Inoltre, l'inquinamento causato dai turisti è un problema crescente. Rifiuti abbandonati sulle spiagge, plastica e immondizia nelle acque cristalline, comportamenti irresponsabili che minacciano la fauna e la flora locali. Ogni turista dovrebbe sentirsi responsabile di mantenere pulito e intatto questo paradiso.

Si esprimono anche preoccupazioni per i costi elevati e le restrizioni che rendono la Sardegna sempre più accessibile solo ai più ricchi. È vero, i prezzi stanno diventando insostenibili e le spiagge a pagamento sono una realtà frustrante. Ma è importante capire che molte di queste misure sono necessarie per controllare l'afflusso turistico e proteggere l'ambiente. Se i turisti rispettassero di più la nostra terra, forse non sarebbe necessario imporre tali restrizioni.

È fondamentale riflettere sul proprio comportamento e agire con responsabilità. La Sardegna non è una proprietà privata, ma un patrimonio che appartiene a tutti, soprattutto a noi sardi che ci viviamo tutto l'anno. Non vogliamo escludere nessuno, ma chiediamo solo rispetto e consapevolezza. Il vostro comportamento ha un impatto diretto sulla nostra isola e sulla qualità della vita dei suoi abitanti.

Se amate davvero la Sardegna, dimostratelo rispettandola. Non rubate la sabbia, non inquinate le nostre spiagge e le nostre acque. Comportatevi da ospiti rispettosi e consapevoli. Solo così potremo garantire che la bellezza di questa terra rimanga intatta per le generazioni future.

Grazie per l'attenzione e il rispetto.

Un residente sardo.

Nicola Petrone

***

