«Cara Unione,

Sant'Avendrace, a Cagliari, è il quartiere della riqualificazione mancata. Da due anni un disastro. Sono iniziati dei lavori che sembra non debbano finire mai.

Dopo i primi mesi ci si è accorti che il progetto era sbagliato. Si è bloccato tutto per un anno con tutta una serie di disagi per gli abitanti del posto. Finalmente dopo tanta attesa i lavori sono ripresi e tutto sembrava procedere per il verso giusto.

E invece no, niente va come dovrebbe. Tutto bloccato per la seconda volta col viale sempre più impraticabile sia per le auto che per i pedoni. Mi chiedevo chi dobbiamo ringraziare per questa situazione. Nessuno si preoccupa di sapere come stanno i residenti del rione. Quanta pazienza ci vuole per sopportare tutto questo? E se la pazienza fosse finita?

