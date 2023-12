«Cara Unione,

scrivo per segnalare che malgrado le sollecitazioni anche tramite tv e stampa ai pazienti fragili di ricorrere tempestivamente alla vaccinazione anti Covid (ed il sottoscritto è un paziente fragile) i centri di prenotazione in data odierna a Cagliari prenotano al primo febbraio 2024, in aperto contrasto, dunque, alle disposizioni suggerite dagli organi di sanità.

Grazie per l’attenzione, nella speranza che chi di dovere possa attivarsi per sbloccare questa situazione.

Un cordiale saluto».

Mario Canessa

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata