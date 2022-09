“Cara Unione,

passo l’estate a Costa Rei dal 1977. Non l'ho mai vista così sporca come quest’anno. Tanti rifiuti in giro, negli spazi semi-nascosti, lungo le strade, nella macchia mediterranea a margine della spiaggia.

Ho fatto una segnalazione al comune di Muravera tramite mail (non sono riuscita a contattare telefonicamente i vigili urbani a cui mi è stato detto di rivolgermi) per l'accumulo di rifiuti vari nella macchia mediterranea presente al limite delle dune di sabbia, in corrispondenza dell'accesso pedonale alla fine di via delle Mimose, in bella mostra per turisti e residenti. Dopo 10 giorni i rifiuti non solo sono ancora lì, ma stanno aumentando ogni giorno.

Costa Rei è sempre stata una meta molto richiesta e apprezzata da turisti stranieri e italiani e il comune incassa la Tari per 12 mesi mentre quasi tutte le case sono abitate solo per massimo 5 mesi.

Credo che il servizio possa e debba essere migliorato e le segnalazioni da parte dei cittadini risolte in tempi brevi”.

Luisa Pettinao

