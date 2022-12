«Cara Unione,

credo che una delle immagini più belle che ci sono arrivate dal Mondiale in Qatar sia l’abbraccio finale fra Kylian Mbappé e il compagno di squadra Hakimi nella semifinale fra Francia e Marocco, vinta dai transalpini per 2-0. “Non essere triste fratello, tutti sono orgogliosi di quello che hai fatto, hai fatto la storia”, ha sussurrato il giocatore francese.

E la presenza in semifinale del Marocco proprio questo ci insegna: che il mondo non è a senso unico, come sembra pretendere l'Occidente, è sempre più multipolare, una realtà in cui ognuno può ottenere e guadagnarsi il rispetto che merita».

Giorgio – Marrubiu

