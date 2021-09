"Cara Unione,

Giovedì scorso, insieme a mia madre siamo risultati positivi al Covid con un tampone antigenico.

Dato che la mia compagna è risultata negativa ho preferito venire a fare la quarantena presso l'abitazione di mia madre.

Iniziamo così la nostra quarantena e lo stesso fa la mia compagna.

Dopo due giorni dalla segnalazione della positività non avevamo ancora ricevuto la chiamata da parte di ATS, nel frattempo noi avevamo già avvisato tutti i nostri contatti diretti.

La sera siamo andati al punto Covid di via Romagna a Cagliari per fare il tampone di nostra spontanea volontà. Confermata la positività.

Ad oggi ATS non si è ancora fatta viva.

Noi continuiamo a fare la quarantena ma potremmo tranquillamente uscire perché ATS non ci ha ancora comunicato nulla.

Il danno però è per la mia compagna.

Siamo persone oneste e quindi anche lei si è voluta accertare che fosse negativa. Ha fatto in totale 3 tamponi antigenici e un tampone molecolare a pagamento.

Ha chiamato ATS martedì, ha spiegato la sua situazione dicendo che aveva urgenza di tornare al lavoro considerando che la sua quarantena non è considerata malattia.

Dopo 7 giorni e 4 tamponi è riuscita a parlare di nuovo con ATS e le è stato comunicato che senza il loro certificato non può tornare al lavoro.

Ergo, ha speso 65 euro per un tampone molecolare, appena arrivato il referto è arrivato anche il Green pass, ma lei comunque non può tornare al lavoro perché ATS non l'ha ancora contattata per fare il tampone.

Dovrà rientrare quando ATS si deciderà a richiamarla per farle il suo certificato.

Questa è la situazione in cui probabilmente si trova tantissima gente.

Grazie".

