“Cara Unione, mi chiamo Cinzia Cara, ho 25 anni e abito a Masainas. Vorrei condividere con voi la mia storia: Da quando ero bambina ho sempre avuto una grandissima passione per il mare, sopratutto per la pesca in apnea, ereditata dai miei famigliari, con gli anni questa passione è cresciuta sempre più portando nella mia vita tante belle soddisfazioni, al punto di decidere di averla indelebile sulla mia pelle. Lo scorso anno sono entrata a far parte del team Cressi, leader nel settore nazionale e di una grande società – l'Air sub apnea competition di Cagliari – che mi sostiene nei miei progetti riguardanti la pesca.

Quest'anno, per la prima volta anche le donne prendono posto nel mondo delle gare di pesca in apnea, infatti a giugno si disputerà un campionato italiano femminile, e successivamente un mondiale che si terrà in Sardegna, precisamente ad Arbatax! Parteciperò ovviamente al campionato italiano con l'obiettivo di rientrare fra le schiere per quello mondiale!

Voglio condividere un po' del mio amore per il mare e le grandi soddisfazioni che questo sport può regalare, mostrando anche che in un ambiente prettamente maschile, le donne possono ottenere grande appagamento”.

