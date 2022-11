“Cara Unione,

come accade ripetutamente ogni anno, la disponibilità dei collegamenti aerei che garantiscono o dovrebbero garantire la continuità territoriale di noi sardi va ad esaurirsi ben prima che si avvicini il periodo natalizio.

Infatti, già da inizio novembre, l'unico aereo disponibile per raggiungere la Sardegna da Linate il 24 dicembre è quello che arriva a Cagliari alle 23.30. I voli della mattina e el pomeriggio sono completamente esauriti. Stessa situazione si presenta il 22 e 23 dicembre, dove solamente un volo per giorno è al momento garantito verso l'Isola. Disponibilità che ovviamente andrà ad esaurirsi del tutto nei prossimi giorni.

Mi domando come sia possibile che i giorni antecedenti al Natale non vengano potenziati. Come può essere possibile che i voli siano già quasi completamente esauriti?

Forse sarebbe il caso che la regione si svegli dal letargo e agisca con tempestività aggiungendo voli addizionali mirati a contenere il flusso di persone desiderose di trascorrere il Natale con i propri familiari.

Un cordiale saluto”.

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

