“Cara Unione,

nel mese di febbraio segnalavo le condizioni di pericolo del marciapiede di via Cavaro all’altezza del civico 42 a Cagliari.

Subito dopo interveniva, forse per miracolo, una squadra del comune che provvedeva ad allargare la buca e mettere in evidenza la perdita della saracinesca di collegamento della condotta stradale principale dell’acquedotto con la rete del condominio. A questo punto intervenivano i tecnici di Abbanoa.

Da quanto sono venuto a sapere, secondo questi ultimi, la sostituzione della grande saracinesca sarebbe di gestione del condominio e pertanto provvedevano solo a ritransennare il marciapiede. Ormai sono passati oltre sei mesi e il pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e in particolare per le sedie a rotelle dei disabili permane in quanto, tra l’altro, tutti sono costretti a scendere sul piano stradale. Inoltre la buca occupa parte del passo carraio del n° 42 con evidenti disagi per l’utenza che ne fa uso.

A questo punto prescindendo a chi compete la spesa della sostituzione della saracinesca, non è possibile tenere ancora la situazione di pericolo e ripeto di disagio per i cittadini.

Spero dunque in un nuovo, e questa volta risolutivo, intervento".

Marcello Rachel – Cagliari

***

