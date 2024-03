“Cara Unione,

ogni giorno leggo pagine di cronaca dove vengono raccontate dinamiche di incidenti stradali. Ultimi in ordine di tempo gli incidenti sull'Orientale Sarda - dove ha perso la vita un bimbo di tre mesi – e sulla SS 291 dove hanno perso la vita due giovani innocenti che avevano deciso di trascorrere una serata serena, finché "qualcuno" ha deciso il loro destino.

Molte persone guidano le auto o le moto come se al mondo esistessero solo loro, incuranti di ciò che potrebbero causare con i loro comportamenti scellerati. Parlo da professionista, in quanto guido per professione. Mi capita molto spesso di vedere automobilisti guidare l'auto parlando al telefonino e molto presso anche scrivere messaggi durante la guida, cosa che è assolutamente vietata dal codice della strada. Quando sento parlare di inasprimento delle pene sulle infrazioni del codice della strada, mi viene rabbia. Se chi di dovere avesse fatto rispettare quelle regole che regolamentano il codice della strada, molti incidenti stradali si sarebbero potuti evitare. Non solo: quando leggo che le strade sono pericolose ecc. è vergognoso. Mai che scrivano che alcuni automobilisti o motociclisti sono indisciplinati e pericolosi per sé stessi e per gli altri. Questo è inaccettabile.

Anni fa si parlava del fatto che la vecchia Statale 291 era inadeguata per il flusso di veicoli che la percorrevano. La Statale è stata realizzata con doppia corsia per senso di marcia, ma gli automobilisti per non essere "beccati" dall'autovelox percorrono la vecchia strada statale 291 a velocità folli, incuranti dei pericoli che potrebbero causare. Di tutto ciò nessuno ne parla. Che tristezza!”.

M. – Sassari

***

