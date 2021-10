“Cara Unione,

mi vergogno di essere cittadino selargino.

Con tutti i danni che la pandemia ha causato, a livello economico e umano, soprattutto ai nostri ragazzi, includendo quelli che abitano nel Comune, il sindaco e l’attuale amministrazione solo in questo momento, di ripresa dello sport e delle attività in generale, si sono accorti delle storture a cui ciecamente e sordamente è stata assente in tutti questi anni con la conseguenza di una chiusura degli impianti sportivi?

E durante la pandemia, visto che l'amministrazione ha comunque continuato a funzionare, o durante l'estate, cosa è stato fatto per agevolare la fruizione degli spazi sportivi ai nostri ragazzi?

Rammento che a breve inizieranno i campionati minori di calcio, occasione che mio figlio attende da due anni, e oggi i ragazzi non possono condurre gli allenamenti?

Mi chiedo il perché di questa decisione: lo sport è vita, socialità ed educazione.

Cordialmente”.

F.N.

***

