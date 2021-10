Il ritardo sulla concessione degli impianti sportivi comunali aveva creato i primi malumori una settimana fa, ora la doccia gelata arrivata con la lettera che il Comune di Selargius - a firma della dirigente del settore comunale - ha inviato a quindici società cittadine: “Sono ancora in corso le attività finalizzate alla verifica dell’idoneità all’uso in sicurezza delle strutture sportive”.

La situazione accomuna una serie di impianti, e in particolare "campi di calcio e aree limitrofe dell’impianto Generale Virgilio Porcu, della pista di atletica leggera e dei campi da tennis dello stesso impianto, dei campi di via delle Ginestre, del campo da calcio di via Machiavelli e delle palestre di via Parigi, via delle Begonie e via Rossini”.

Poi la frase che ha gelato tutti: “Sino alla data della formale concessione in uso delle diverse strutture sportive a seguito del positivo completamento del procedimento di verifica dell’agibilità, è fatto assoluto divieto di accesso. Le società sportive sono, pertanto, invitate a riconsegnare le chiavi di accesso alle strutture”. Tutti fuori quindi, in attesa dell’agibilità.

Intanto il sindaco Gigi Concu annuncia un incontro per trovare una soluzione: “A seguito delle preoccupazioni e delle oggettive difficoltà che si trovano a vivere le società sportive operanti nel nostro territorio, anticipo che lunedì mattina sarà mia cura invitare i dirigenti delle stesse a un confronto col sottoscritto. Un atto doveroso”, ha scritto nel suo profilo Facebook, “per discutere sulle attuali problematiche legate agli impianti e ai rinnovi delle concessioni, e cercare di trovare soluzioni condivise. In attesa di poterci incontrare mercoledì mattina, alle 12, assicuro che da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è la massima attenzione e disponibilità a mettere in campo ogni azione possibile e fattibile che consenta alle realtà selargine di operare nel migliore dei modi”.

