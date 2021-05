“Cara Unione,

il 12 maggio è la Giornata Internazionale dell'Infermiere. Una data che riaccende la nostra gratitudine verso chi nell'ultimo anno ha messo a rischio la propria vita per affrontare in prima linea la pandemia.

Anche nelle RSA del Gruppo Orpea Italia si festeggiano gli ‘angeli in camice’ nel loro giorno speciale e gli anziani ospiti delle strutture hanno voluto dire il proprio ‘grazie’ a chi ha lottato contro il Covid-19 senza mai negare loro, anche nella sofferenza e nella difficoltà, un sorriso, una parola di conforto, uno sguardo rassicurante.

‘Grazie per il bene che ci date’, ‘Grazie a voi che dispensate compassione, conforto e cura senza prescrizione’, ‘Grazie per tutte quelle volte che mi hai chiamato per nome e la tua voce mi ha fatto sentire al sicuro’ sono queste alcune delle frasi che gli ospiti della Residenza Villa degli Ulivi di Monastir hanno dedicato allo staff infermieristico.

Con l'aiuto dell'educatrice gli ospiti della struttura hanno poi realizzato delle ‘medaglie al valore’ con cartoncino decorato con tempera e stencil che riportano sul retro la frase, il pensiero, la dedica e che ciascun ospite appenderà al collo di un infermiere per insignirlo del titolo di ‘eroe del proprio cuore’.

Una bella iniziativa, che fa piacere condividere con i vostri lettori.

Grazie dell’attenzione”.

L.M. – Monastir

***

Potete inviare le vostre lettere e segnalazioni a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che denunciano disservizi o anomalie; non necessariamente condivide il contenuto riportato dai lettori che si assumono la responsabilità di quanto scrivono)

© Riproduzione riservata