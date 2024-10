«Cara Unione,

scrivo per sollevare un problema che parrà a molti di poco conto, ma che quotidianamente arreca disturbo a buona parte di noi cagliaritani.

Mi riferisco al fenomeno “mastello selvaggio” con cui ogni mattina tanti cittadini devono confrontarsi, costretti magari a sgomberare decine di contenitori vuoti per poter uscire di casa o banalmente camminare sopra un marciapiede.

La foto che allego, scattata in questo caso in via San Giovanni, credo sia emblematica del problema.

Ci invitano a mostrare civiltà aderendo alla raccolta differenziata, forse una maggiore educazione e cura anche da chi ritira sarebbe dovuta.

Grazie dell’attenzione».

Bruno – Cagliari

***

