I l conduttore della Cbs America, Charles Osgood raccontava di Ognuno, Qualcuno, Ciascuno e Nessuno incaricati di fare un lavoro importante che però nessuno fece. Dare i nomi ai quattro indefiniti è molto semplice, assai complicato trovare l’anello debole nel pasticciaccio della grazia concessa (e subito contestata) a Nicole Minetti, ex politica italiana, igienista dentale per Wikipedia e tanto altro stando alle cronache. Il presidente Mattarella trasmetteva la domanda al ministro Carlo Nordio che a sua volta la girava alla Procuratrice generale di Milano. Ok, si può concedere, scrivono l’uno e l’altra, il presidente Mattarella ne prende atto e provvede. Ritorniamo a Osgood. Il presidente della Repubblica, attento alle notizie di stampa che avanzano dubbi sulla Maddalena pentita, chiede a Ognuno di rivedere il percorso e eventualmente il parere: quel che Ciascuno allora poteva fare ma che Nessuno fece. La procuratrice aveva risposto alle domande di Nordio senza andare oltre magari in Uruguay dove la Minetti si trova con il compagno. Il ministro non ci aveva pensato, la Corte neppure: scaricabarile, sport nazionale. Osgood aveva anticipato quella che sarebbe stata l’Italia di oggi dove tutti possono fare ma pensando che qualcuno farà alla fine nessuno fa. Come finirà? In gloria: tutti hanno torto e tutti avranno ragione, lady Nicole compresa.

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