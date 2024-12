L’aria del Natale inizia a farsi sentire. Le decorazioni, i villaggi, i mercatini, i profumi e i sapori, le musiche. L’avvolgente atmosfera inizia a caratterizzare borghi e città della Sardegna (clicca QUI per sapere tutto sulle antiche tradizioni del Natale nell’Isola).

I mercatini tradizionali di Natale in centro a Cagliari

Iniziamo da Cagliari. Inaugurati domenica primo dicembre, e già visitati da migliaia di persone, i mercatini di Natale allestiti dal Comune tra piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele. Quaranta casette di legno: prodotti artigianali, coltelli, miele, salumi, formaggi, marmellate e tanto altro. Anche una scacchiera gigante e un pianoforte a coda. Ci saranno fino al 7 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 21, con l’esclusione del giorno di Capodanno. Spazio anche all’intrattenimento e al divertimento. Gli espositori sono 43: 17 artigiani, 12 hobbisti e 14 commercianti provenienti non solo da Cagliari o dalla Sardegna, ma anche da altre regioni e persino da altri Paesi, come Argentina e Tunisia.

Il Castello di Babbo Natale a Cagliari

Le mura del vecchio Castello di San Michele sono nuovamente pronte ad accogliere un mondo incantato popolato da elfi, ballerini, mascotte, personaggi Disney, oltre a Babbo e Mamma Natale, la Befana e il Grinch. Nel 2023 la manifestazione si è aggiudicata il riconoscimento Italive dedicato ai migliori eventi natalizi italiani. È possibile scoprire come lavorano gli elfi nella fabbrica dei giocattoli, come gli elfi pasticcieri preparano i dolci e dove ricevono le letterine. Tanti spettacoli e tante sorprese per i più piccoli, compreso l’incontro con Babbo Natale.

Apertura dei cancelli giovedì 5 dicembre, chiusura il 22. Per tre settimane, ma solo dal giovedì alla domenica (quindi 5-8 dicembre, 12-15 dicembre e 19-22 dicembre), eventi dalle 9 alle 19 e biglietti a partire da 5 euro. Attività e spettacoli suddivisi in tre fasce orarie: 9.15, 13.15, 16.15.

Il parco divertimenti Wonderland

Sabato 7 dicembre alle 16 uno degli appuntamenti più attesi del Natale cagliaritano, l’apertura del parco divertimenti Wonderland. Il parco sarà aperto fino a febbraio 2025, tutti i giorni dalle 16 alle 21.30 (chiusura alle 23.30 per la pista di pattinaggio e la ruota panoramica). L’ingresso è gratuito e al suo interno si possono acquistare i biglietti per ogni singola attrazione. Sono in totale 30: dai grandi classici come autoscontro, seggiolini volanti e bruco mela, alla horror house, dalla vista mozzafiato sulla ruota panoramica alle giostre per cuori forti, non mancano ovviamente quelle per i più piccoli. Ogni weekend previsti eventi speciali. Nel giorno dell’inaugurazione giostre gratis per la prima ora.

Il Creative corner market Christmas edition

Sempre a Cagliari, al Lazzaretto Sant’Elia, il 7-8 e il 21-22 dicembre dalle 11 alle 20. Si tratta di una fiera artigianale di prodotti fatti a mano, anche ottime idee per scegliere regali di Natale. All’interno oltre 60 espositori.

Il villaggio di Natale a Sant’Antioco

Una conferma, apre i battenti il 7 dicembre e chiude il 6 gennaio. Mercatini, presepe vivente animazione per i più piccoli e quest’anno anche tre importanti spettacoli musicali. Il 23 dicembre Giorgio Vanni, poi dj set. Il 29 DJ Lad e Wlady from Articolo 31, il 30 i Tazenda.

Il villaggio di Babbo Natale a San Sperate

Giunto ormai alla decima edizione, regala emozioni indimenticabili a grandi e piccini. Ha aperto i battenti il primo dicembre, sarà aperto anche nei fine settimana del 7-8, 14-15 e 21-22, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Ospitato nei locali del Museo del Crudo, offre numerose attrazioni: la stanza di Babbo e Mamma Natale, la camera da letto di Babbo Natale, l'ufficio postale dove i bimbi possono consegnare la loro letterina agli elfi, la slitta con le renne, la fabbrica dei giocattoli, il caveau di Babbo Natale. E mentre i piccoli esplorano le meraviglie, i più grandi possono apprezzare le esposizioni dell’artigianato locale, perfette per idee regalo. Quest’anno la perca natalizia “RestaurArte 2024” finanzierà il restauro dei famosi murales di San Sperate.

La casa di Babbo Natale a Senorbì

Cinquecento metri quadri tra giardino e villetta, tutto illuminato con 50mila led. La passione per il Natale dei signori Spiga, una coppia settantenne, ha reso la loro casa una vera e propria attrazione. Tanti i curiosi che si recano in visita per respirare la magica atmosfera del Natale. Presenti anche un grande presepe, una cassetta per le lettere dei bambini, renne, orsacchiotti, elfi, doni e bastoncini colorati. Ogni giorno viene visitata da centinaia di persone, si superano i mille nei weekend.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata