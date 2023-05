Quattro giorni a tutta birra ad Alghero dove, dal primo al 4 giugno, sfruttando anche il ponte del 2 con la Festa della Repubblica, torna la festa della birra artigianale.

Chiamata con un bel gioco di parole “Birralguer”, è giunta alla 17esima edizione.

L’appuntamento è a piazzale della Pace, stessa location dello scorso anno, di fronte al porto e in corrispondenza dell’inizio delle ramblas algheresi.

Un festival che di anno in anno si fa sempre più grande: 20 birrifici e 100 diverse birre alla spina da gustare, 20 tra stand e camion con cibo, e tanta musica con 15 tra band e dj set che allieteranno le serate. Presente anche un mercatino dell'artigianato che, assicurano gli organizzatori, è stato potenziato rispetto agli anni scorsi.

Si comincia ogni giorno alle 17.

Capitolo musica: I Tremendi, Senza Base, Alessandro Azara (tributo a Rino Gaetano) l’1 giugno; Hollywookd Band, Dress in Black (tribute band degli AC/DC), Dj Ringo e Dj Toky da Virgin Radio il 2; On The Road Band, Rubiera Blues (tributo a Ligabue), 90’s Hits il 3; Dance Craze, Forelock, Bunna dj set il 4.

Dieci i birrifici artigianali sardi: Birrasorrisi di Villasor, Birrificio Artigianale Chemu di Cagliari, Sorres Birre d’Abbazia di Borutta, Birrificio Coros di Usini, Birrificio Isola di Thiesi, Birrificio Artigianale Seddaiu di Thiesi, Dolmen Birra Artigianale di Sassari, Birrificio Artigianale Mogorese di Mogoro, Birrificio ‘Nora di Oliena, Birra Scialandrone di Cagliari.

E tanti altri birrifici provenienti dall’Italia e dal resto del mondo, in particolare Regno Unito, Usa, Catalogna, Germania, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca e Australia.

