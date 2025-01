Oggi su Ricette sarde si parla di un dolce tipico di questo periodo: la Torta dei Re Magi o Dolce dei tre Re.

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Nicola Loddo dell’omonima pasticceria a Ortueri.

ORIGINI DELLA TORTA DEI RE MAGI

«Questo dolce, secondo la tradizione, nasce a Gerusalemme, nei territori che i Re Magi attraversarono per andare ad assistere alla nascita di Cristo. Si è diffuso anche in diversi paesi d’Europa e in diverse città, soprattutto del nord Italia».

IL DOLCE DEI TRE RE, LA TRADIZIONE IN SARDEGNA

«Il dolce si prepara tradizionalmente nel periodo dell’Epifania».

INGREDIENTI

«La base è una pasta sfoglia; il ripieno di farina di mandorle, 150 grammi zucchero a velo, 150 grammi burro, 3 uova, aroma di mandorle, per la decorazione mandorle affettate, pezzetti di cioccolato».

PREPARAZIONE

«Una volta preparata la sfoglia, si fa una pasta con gli ingredienti sopracitati e la si mette sopra. Si possono formare diversi “piani”, si può fare alta quanto si desidera. Se si vuole, si può inserire in ogni piano, una sorpresina. Infine, si aggiunge l’aroma di mandorle.

Si può fare anche rotonda: dopo aver sbattuto un uovo, con un pennello la si può dorare. Si mettono poi sopra le mandorle tagliate sottili a sfoglia, in modo che si attacchino. Se tostate, sono migliori.

Si trasferisce il dolce in una teglia e si fa cuocere in forno caldo a 180° per circa 30 minuti. Una volta terminata la cottura, si possono aggiungere delle scaglie di cioccolato».

