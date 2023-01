Il periodo di Carnevale in Sardegna inizia all’insegna della dolcezza.

Una ricetta tradizionale della cucina sarda di questo periodo dell'anno è Sa Paniscedda ogliastrina, detta anche pabassina o pane sapa.

Storia – In origine veniva prepara in occasione del 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio, e distribuito durante i tradizionali falò. Per questo i pabassaini sono anche chiamati pani di Sant’Antonio.

Ingredienti – Per preparare Sa Paniscedda servono:

1 kg di Farina 0

100 g sapa

100 ml di acqua (meglio se tiepida)

300 g di mandorle e noci

1/2 bicchiere di acquavite

40 g lievito di birra

200 g di uvetta

100 g di zucchero

un pizzico di sale

un cucchiaino di olio extravergine d’oliva

bucce d'arancia (un paio) grattugiate

a piacere: chiodi di garofano, noce moscata e cannella

Preparazione – Mescolate alla farina lo zucchero, le bucce d’arancia grattugiate, le spezie, l’olio, mandorle, noci e uvetta.

Poi aggiungete la sapa e il lievito di birra sciolto nell’acqua. Lavorate bene il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo che lascerete a riposare.

Quindi con lo stesso impasto create dei piccoli pani e infornateli in forno già caldo a 180 gradi per mezzora. Potete anche creare un unico, grande pane: in questo caso dovrete cuocerlo per 40/45 minuti.

Dopo aver tirato fuori i pani spennellateli con la sapa e fateli raffreddare. Quindi potrete servirli, magari con una granella di frutta secca.

Benedizione – Come Su Pistiddu, i pabassinas dell’Ogliastra venivano preparati a metà gennaio e distribuiti durante nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, al momento dell’accensione e della benedizione del fuoco in onore di Sant’Antonio abate, cui venivano attribuiti poteri taumaturgici. Nella stessa serata era – ed è tuttora tradizione – far benedire gli animali.

