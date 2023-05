Oggi su Ricette sarde, parliamo di un primo piatto particolarmente diffuso in tutta Sardegna: la pasta con vongole e bottarga. Questo piatto, che vede nella bottarga di muggine il suo elemento principe e più caratteristico, nasce nella zona di Cabras, vicino a Oristano, famosa appunto per la qualità dell’oro sardo che si trova in questa zona.

Abbiamo quindi contattato il ristorante “Da Attilio”, a Cabras, dove il cuoco Tiziano Trogu ci ha parlato della preparazione di questo piatto.

INGREDIENTI - «Vongole, olio, una testa di aglio e vino bianco. E naturalmente bottarga di muggine di Cabras».

PREPARAZIONE - «Si mettono a soffriggere le vongole con l’olio e la testa d’aglio schiacciata, che va naturalmente tolta quando si serve il piatto: quando l’olio arriva a temperatura, si aggiunge una sfumata di vino bianco, circa mezzo bicchiere, allungata con dell’acqua di cottura e del prezzemolo. Una volta che le vongole si aprono, si spegne il fuoco e a metà cottura si versano gli spaghetti nell’acqua delle vongole insieme alle stesse e le si fa mantecare, girandole ogni tanto per far uscire la loro crema. Il tempo di cottura della pasta? Per gli spaghetti sono 10 minuti, quindi dopo 7-8 minuti si possono togliere e mettere nella padella insieme al condimento, in modo da continuare a mantecarli nella padella. Il condimento invece impiega un paio di minuti. La bottarga è l’ultimo ingrediente che si aggiunge, a fiamma spenta e si continua a mantecare così altrimenti si brucia e non si amalgama. Quindi una volta che la pasta è pronta, si spegne il fuoco, si mette una cucchiaiata di bottarga e si continua a mescolare con le pinze».

CONSIGLI - Trogu ricorda che «la densità della crema dipende anche dal tipo di pasta che si usa».

VARIANTI – «A piacere si può aggiungere del peperoncino; io la preferisco così, ma non a tutti piace il piccante».

VINO – «Con quale vino accompagnarla? Un vino bianco: io consiglio il Karmis, della cantina Contini di Cabras».

