Sono originarie dell’Ogliastra, ma ormai possono essere gustate in tutta la Sardegna: parliamo della Coccoi Prena, ricetta tradizionale che accompagna gli antipasti nella nostra isola. Per parlarcene ci siamo rivolti all’Agriturismo Cirra di Tertenia.

Gli ingredienti per la pasta. «Patate, semola, farina, acqua, sale e lievito di birra. Per mezzo chilo di semola, si usa mezzo chilo di farina e 300 grammi di patate».

Gli ingredienti per il ripieno «Per un chilo di patate macinate, 200 grammi di casu ‘e murgia (cioè il casu agedu scolato e salato), pecorino, sale, menta, aglio e olio extravergine d’oliva».

La preparazione «della pasta è simile a quella della pizza. Se si trova in un luogo tiepido si lascia lievitare due ore. Altrimenti si può lasciare lievitare in frigorifero per un giorno. Dopo che è lievitata si prepara il ripieno. Con la pasta si formano delle palline, che vengono schiacciate e si mette la giusta quantità di ripieno per riempire il dischetto, che deve essere grande più o meno quanto una mano. A questo punto, si lasciano cuocere nel forno per circa un’ora».

Varianti

«Perché non siano troppo simili ai culurgiones, le coccois prenas si possono fare senza la menta, ma la ricetta tradizionale la prevede».

Come si può notare leggendo la ricetta, sono diversi gli elementi che accomunano Is Coccois Prenas e i Culurgiones: innanzitutto la provenienza ogliastrina. E poi la presenza di patate e menta tra gli ingredienti principali. Tutti questi elementi rendono le Coccois Prenas apprezzate tanto quanto i loro “fratelli” Culurgiones, ma soprattutto confermano la straordinaria ricchezza culinaria di questo angolo della Sardegna.

