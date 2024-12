Per le Ricette sarde, parliamo di una preparazione tipica del sud Sardegna: le anguille in umido.

Ecco i segreti per la preparazione perfetta di Teo Sanna de “La Mola Sarda”.

LA TRADIZIONE DELLE ANGUILLE IN UMIDO IN SARDEGNA

«Si tratta di un piatto tipico cagliaritano; sono anche chiamate anguille “a cassola”. Essendo anguille piccole, non si potevano arrostire, ma cucinarle solo in umido o bollirle con il pecorino sopra. La ricetta nasce per sfruttare questo tipo di anguille, usate anche per le zuppe di pesce. Quindi nasce come piatto povero».

INGREDIENTI - «Anguille non troppo grosse (sa comunedda, anguille piccole e fini con la pancia gialla), cipolla, aglio, passato di pomodoro, concentrato di pomodoro, 2 cucchiai di olio evo, 2 foglie di alloro, peperoncino rosso, sale».

COME PULIRE LE ANGUILLE - «Pulire le anguille, sventrarle e lavarle, tagliarle a pezzi, in modo che rimangano senza la testa».

PREPARAZIONE DELLE ANGUILLE IN UMIDO ALLA SARDE

«In una padella alta antiaderente scaldare l’olio, l’aglio intero e le cipolle tagliate finemente, aggiungere un cucchiaio di concentrato di pomodoro, 2 cucchiai di passato di pomodoro e abbondante acqua. Mettere in cottura a fuoco moderato per circa venti minuti. Dopo si aggiungono le anguille precedentemente pulite e lavate, il sale e il peperoncino e si continua la cottura per altri 15 minuti circa. A questo punto si impiatta e si serve con del pane abbrustolito e delle foglie di alloro».

