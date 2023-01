Su Gologone, ai piedi del monte Uddè, ​nel territorio di Oliena, è la più importante sorgente sarda, monumento naturale dal 1998, e principale risorgiva del vasto sistema carsico del Supramonte.

È il punto di deflusso finale del più grande sistema fluviale sotterraneo d’Italia.

Le sorgenti di Su Gologone, un monumento naturalistico da preservare – Nel corso dei millenni l’acqua ha scavato meandri attraverso le viscere del sottosuolo per riaffiorare in superficie come un piccolo lago incastonato tra alte pareti di roccia dolomitica. Le sue sfumature vanno dal verde smeraldo al turchese, sino al blu intenso, a seconda dei riflessi del sole.

L’acqua filtra tra fessure e doline dalle campagne del Supramonte e sgorga per unirsi al fiume Cedrino alimentando costantemente ​il quinto fiume isolano per lunghezza.

Il parco di Su Gologone, un'oasi immersa nel verde – Lo spettacolo scenografico della fonte è completato dal bosco di eucalipti dove fare tranquilli pic-nic. Se l’acqua è l’attrazione principale, il contorno lussureggiante vale una sosta senza fretta. Un’oasi ideale per una giornata di relax. Per chi invece ama lo sport, sono tante le attività da fare a Su Gologone.

Trekking – Su richiesta, si organizzano trekking di varia difficoltà per poter conoscere e ammirare le bellezze del Supramonte di Oliena e del territorio circostante: il monte Corrasi (1463 metri), col suo patrimonio florofaunistico, e le punte sos Nidos e Cusidore. Intorno alle sorgenti si può fare anche trekking nella Valle di Lanaitho, che dista circa 7 chilometri e il sentiero per raggiungerla è facilmente percorribile in auto o in mountain bike.

Kayak – Dalle sorgenti si parte in kayak lungo il canyon e il lago originati dal corso d’acqua, un percorso fluviale molto suggestivo. È possibile noleggiare kayak direttamente dal parco delle Sorgenti di Su Gologone.

Canyoning – Profondi canyon si aprono nel Supramonte tra insenature, bellissime grotte e piccoli affluenti. Un meraviglioso canyon si trova in prossimità di Gonagosula, località che ospita un vero e proprio gioiello naturalistico: la Grotta del Guano o di Su Guano.

Speleoturismo – Nella valle si trovano i villaggi nuragici di Tiscali e sa Sedda ‘e sos Carros e le grotte Corbeddu, dove sono stati fatti fondamentali ritrovamenti archeologici e paleontologici che hanno contribuito a riscrivere la storia della presenza umana nel Supramonte e, più in generale, in tutta la Sardegna. Ancora, sa Oche ‘e su Bentu, altro monumento naturale, e la meravigliosa Ispinigoli, nel territorio di Dorgali.

Come arrivare alle sorgenti di Su Gologone – Partendo da Oliena, seguire la provinciale per Dorgali per circa 6 chilometri; quindi svoltare a destra seguendo le indicazioni per le Sorgenti; seguire la strada fino ad arrivare al parcheggio sito all'ingresso del parco. Partendo da Olbia, seguire la SS 131 bis per Nuoro e svoltare nel bivio per Dorgali / Oliena. Seguire le indicazioni per Oliena e, prima di raggiungere il paese, svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per le Sorgenti. Partendo da Alghero, seguire le indicazioni per Sassari, all’incrocio con la SS 131 svoltare in direzione di Cagliari e, successivamente, seguire le indicazioni per Nuoro / Oliena. Partendo da Cagliari, seguire le indicazioni per Sassari, al bivio di Abbasanta svoltare in direzione di Nuoro e, da qui, seguire le indicazioni per Oliena.

(Unioneonline/D)

