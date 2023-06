Il Nuraghe La Prisgiona, perla archeologica di epoca nuragica di Arzachena, è uno dei siti nuragici più significativi della Gallura e di tutta la Sardegna nord-orientale. Sicuramente da visitare.

La storia del complesso nuragico La Prisgiona – Il “gigante di pietra” La Prisgiona era una sorta di metropoli di quei tempi, formata da fortezza, enorme villaggio di circa 90-100 capanne distribuito su cinque ettari, e monumento funerario. La vita del complesso, abitato da una comunità leader sul territorio e sorto su una precedente struttura “a corridoio”, abbraccia un lungo arco temporale (XIV-VIII secolo a.C.), cui seguì una breve frequentazione a fine età romana (IV-V d.C.).

Le caratteristiche del Nuraghe La Prisgiona – La Prisgiona è issata su un rilievo granitico che domina la valle di Capichera, a pochi chilometri da spiagge della Costa Smeralda e glamour di Porto Cervo. Il nuraghe è composto da una torre centrale (mastio) e due laterali raccordate da un bastione curvilineo. La maestosità è descritta dall’architrave d’ingresso, lungo tre metri e pesante sette tonnellate. L’andito conduce a destra a una nicchia, a sinistra alla scala per il primo piano e al centro a una camera circolare, alta quasi sette metri, provvista di tre nicchiette e coperta a tholos (falsa cupola).

Una possente cortina muraria circonda la torre centrale e ingloba le due laterali. A sua volta è protetta da un antemurale, eretto in una seconda fase. Le due muraglie delimitano un ampio cortile. Al centro un pozzo di oltre 7 metri di profondità e ancora oggi funzionante. All’esterno del muraglione, lungo i viottoli lastricati, le quasi cento capanne del villaggio, distribuite in piccoli isolati e in gran parte ancora da scoprire.

È necessario prenotare in anticipo per visitare Nuraghe la Prisgiona? – La prenotazione è richiesta.

Orari e biglietti – Orari: invernale dal martedì alla domenica dalle 10 alle 16. Estivo tutti i giorni dalle 9 alle 20. Biglietti: intero 4 euro, ridotto 3 euro. Per gruppi di oltre 20 persone cumulativo intero 7 euro, ridotto 6 euro. L'ingresso è gratuito ai residenti e ai minori sino ai 12 anni. Per info e prenotazioni contattare il 393 8975528; E-mail: archeologia@gesecoarzachena.it

