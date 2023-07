Nell’arcipelago del Sulcis, all’estremità sud-occidentale della Sardegna, sorge uno dei borghi isolani più incantevoli: Carloforte, sull’isola di San Pietro, dove sono diverse le spiagge attrezzate e assolutamente da visitare.

Quante spiagge ci sono a Carloforte? Le spiagge più belle di Carloforte sono almeno otto.

Quali sono le spiagge più belle di Carloforte:

Spiaggia Il Giunco – La spiaggia Giunco è tra le spiagge più lunghe di Carloforte. Il nome è dovuto alla presenza delle tipiche piante lungo il perimetro dell'arenile: ossia ciuffi verdastri di forma cilindrica, come delle piccole canne, con dei fiori marroni. Comprende tre piscine naturali: una con un fondale bassissimo, molto amata dai bambini. Un’altra dal fondale più alto, la terza profonda e dalle acque blu scuro. Soffia spesso il vento, infatti è molto apprezzata dai surfisti.

La spiaggia La Caletta (Archivio L'Unione Sarda)

Spiaggia La Caletta – Unico e spettacolare litorale sabbioso di una certa estensione della costa occidentale dell’isola di San Pietro, è reso estremamente suggestivo anche dal piccolo sistema dunale retrostante. L’ambiente costiero è intatto e splendido, a sud e soprattutto verso nord; in questa direzione, con un facile sentiero, arrivando alla Punta dei Cannoni si ammira uno dei panorami di natura selvaggia più belli della Sardegna, con buona parte della costa ovest di San Pietro fino al caratteristico Capo Sandalo, e si trova anche un’altra piccola spiaggia di sabbia fine.

Spiaggia La Bobba (Archivio L'Unione Sarda)

Spiaggia La Bobba – La spiaggia La Bobba è di piccole dimensioni, il mare è verde-azzurro, poco profondo. Affollata in alta stagione, è pulita, con presenza di posidonie spiaggiate. Tra i muri di queste si apre un caratteristico sentierino, che porta alla spiaggetta. Il nome di questo arenile splendido deriva dalla forma dei piccoli ciottoli che si mescolano alla sua sabbia candida e fine; sono infatti sferici e levigati, quasi come un tipo di pasta, base di un piatto tradizionale di Carloforte e chiamato bobba. A dieci minuti di passeggiata si trovano le famose Colonne, due faraglioni di trachite rossa che si innalzano in mare a circa 20 metri dalla costa, simbolo dell’isola di San Pietro.

Spiaggia di Girin – Un paesaggio tropicale a misura di bambino. La spiaggia di Girin, nella costa sud-orientale dell’isola di san Pietro, si caratterizza per il contesto naturalistico in cui è inserita e per la naturale predisposizione ad accogliere famiglie con bambini: da diversi anni conquista la Bandiera Verde, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alla spiagge che presentano caratteristiche di sicurezza e svago. La spiaggia è lunga poco meno di 150 metri e si estende all’interno di una baia delimitata da due bassi promontori. L’arenile è fatto di sabbia chiara e soffice, mista a conchiglie, il mare è cristallino dalle tinte turchesi, azzurre e verde smeraldo, il contorno è composto da profumata macchia mediterranea.

Spiaggia di Punta Nera – La sabbia è bianca e quasi candida, molto soffice e calda, ed è divisa al centro da un braccio artificiale composto da scogli quadrangolari costruito per preservare la sabbia dalle correnti e dalle mareggiate. Nel mare, basso e sabbioso, si mischiano verde, turchese e l'azzurro. Ideale per la balneazione, è servita da bar, alberghi e stabilimenti.

Spiaggia di Guidi – Anche qui la sabbia bianca è finissima, le acque limpide e turchesi, divisa a metà da rocce di tufo. I fondali degradano lentamente e, dopo uno specchio sabbioso, si alterna a macchie di Posidonia.

Cala Lunga (Archivio L'Unione Sarda)

Spiaggia di Calalunga – Solitaria e selvaggia, la spiaggia di Calalunga ha un arenile di piccole dimensioni, con la sabbia bianco-grigia chiara, fine. Il mare è verde e poco profondo. Abbastanza affollata in alta stagione.

Cala Fico – Cala Fico è un gioiello incastonato nella costa nord-occidentale dell’isola di San Pietro, ​a nord dell’imponente promontorio di Capo Sandalo, dove si erge il faro più occidentale d’Italia. La suggestiva cala dall’arenile roccioso, riparata da un promontorio calcareo bianco che domina il paesaggio, crea un’atmosfera selvaggia e incontaminata. Il mare è limpido con colori cangianti tra verde e azzurro. Il fondale, basso e per lo più fatto di scogli e sassi, ospita numerose specie di pesci. Un paradiso per snorkeling e pesca subacquea.

Come arrivare a Carloforte? Il modo più semplice per arrivare a Carloforte è raggiungere prima Cagliari, da cui dista appena 80 km. Giunti nel capoluogo è sufficiente imboccare la SS 130 in direzione Iglesias, poi procedere sulla deviazione per Villamassargia e Carbonia e proseguire per Portovesme o per Calasetta. Da Portovesme e da Calasetta partono i traghetti che consentono di raggiungere l’isola di Carloforte in 40 e 30 minuti di navigazione.

