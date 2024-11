Adagiato ai bordi di un altopiano alto 900 metri e circondato da boschi fittissimi, monumenti naturali di granito e sorgenti, Lodine è un piccolo borgo della Barbagia di Ollolai di 350 abitanti, Comune autonomo dal 1988.

Lodine, il borgo della Pop Art in Barbagia

Il paese è pieno di murales coloratissimi, tanto da essere ribattezzato il paese della Pop Art in Barbagia. Tutto il borgo è impreziosito da serrande decorate dai murales, immancabili da vedere a Lodine.

Le origini del progetto artistico

Le opere dei “Serrandales” sono caratteristici murales nelle serrande dei garage che vengono realizzate in occasione di ”Giornate per l’Arte”, una manifestazione dedicata alla Street Art che si svolge ogni anno nel mese di agosto. Il primo personaggio ad inaugurare la kermesse, durante l’edizione inaugurale del 2003, è stato Antonio Gramsci ma negli anni sono stati ritratti Grazia Deledda, Falcone e Borsellino, De Andrè, Nelson Mandela, Frida Kahlo e tanti altri.

Lussu, uno dei lavori dei “serrandales” (foto L'Unione Sarda)



L'arte dei Serrandales

La tela è una fredda serranda in acciaio, su cui gli artisti locali realizzano di anno in anno il ritratto in bicromia di un personaggio celebre che si è distinto nell’arte, nella scienza, nello sport o nel sociale o immagini che trattano temi di attualità. Un’idea originale che arricchisce il paese di colori e bellezza, imperdibile per Autunno in Barbagia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata